Detran-RJ realiza operações de fiscalização no feriado prolongado Divulgação/ Detran-RJ

Publicado 13/10/2021 18:51

Rio - Entre a última sexta-feira (8) e esta quarta-feira (13), a Coordenadoria de Fiscalização do Detran-RJ, em conjunto com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), realizou operações de fiscalização em Papucaia e Barra de São João. Com foco no estado de conservação dos veículos, foram aplicadas 167 infrações, com 48 veículos encaminhados ao posto de vistoria para sanar as irregularidades.



"As ações conjuntas são benéficas para toda a sociedade. Essa união de esforços é muito importante para garantir a segurança viária e, ao mesmo tempo, conscientizar a população sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito", ressaltou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



Recentemente, o Detran-RJ firmou parceria com a Secretaria de Estado de Polícia Militar com duas finalidades. A primeira, na área de segurança pública, visa reprimir os criminosos que circulam nas vias do Estado. A segunda, com foco na segurança viária, é coibir o tráfego de veículos irregulares e identificar condutores não habilitados.



Neste formato de atuação conjunta, os policiais militares fazem a primeira abordagem, determinando que os motoristas encostem o veículo na lateral da pista. Depois da checagem inicial dos documentos e de uma revista no veículo, os agentes do Detran começam uma fiscalização mais detalhada, tanto na documentação como nos itens de segurança do veículo, determinados pela legislação de trânsito.



O Detran também intensificou as fiscalizações a corridas ilegais e a motos que circulam com o sistema de escapamento adulterado, causando barulho excessivo. Em algumas operações, o departamento conta com auxílio de drones disponibilizados pela parceria com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ). O equipamento é utilizado para monitorar os condutores e filmar a movimentação de possíveis infratores.