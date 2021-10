Julgamento de 12 militares envolvidos na ação acontece nesta quarta-feira - Lucas Cardoso/Agência O DIA

Publicado 13/10/2021 18:49 | Atualizado 13/10/2021 19:24

"Os militares não são algozes, eles são seres humanos, como todos os seres humanos. Saindo do quartel, eles vivem dia a dia a violência urbana por todos enfrentada", alegou o advogado. "Ao condenar esses militares, os senhores vão estar chancelando a condenação da própria Força e nós não estamos aqui simplesmente a buscar uma simples absolvição. Estamos aqui porque vamos demonstrar que esses militares agiram no limite da legalidade", continuou ele.



Para justificar a defesa dos militares, o advogado apresentou depoimentos de soldados que estiveram na operação do Muquiço feita pelo Exército pela manhã, naquele mesmo dia 7 de abril. "Esses militares estiveram, junto com o restante pelotão, sob tão intensa troca de tiros e foram tão valentes naquele momento e conseguiram sair do Muquiço. Também na Rua em que o senhor Evaldo alega ter transitado. O carro do Sr. Evaldo passou no mesmo caminho que as viaturas foram destruídas", pontuou.



O advogado também questionou a atribuição do ataque intencional ao carro de Evaldo, alegando que os militares haviam livrado dois moradores de uma tentativa de assalto no mesmo dia e não teriam disparado contra o músico intencionalmente.

"Será que militares que agiram dessa maneira, eles foram capazes de, com ânimo, vontade, livrar o Marcelo e mais duas mulheres num ponto de ônibus da violência daquele local, teriam decidido por uma execução sumária? Esses homens abandonaram seu treinamento e partiram para uma agressão dessas maneira? Isso é inconcebível da maneira que foi colocado", afirmou.



Outra fala trazida pela defesa, dessa vez para reforçar a questão do armamento usado para disparar contra o carro, foi depoimento de um cabo que estava presente no dia 7 de fevereiro, quando traficantes invadiram, sob ameaça armada, o condomínio Próprios Nacionais Residenciais (PNR), em Guadalupe, que era guardado pelo Exército.



"Aos holofotes, se esquece de olhar o lado do militar combatente, daquele que está sob estresse, daquele que está cotado como o último recurso da população. O tráfico chegou a um ponto de que ele quer invadir o próprio Exército e aqui, julgado por força da mídia, nos vamos dar essa carta branca", menciona Paulo Henrique.



Disparos vindos dos criminosos



Outro ponto levantado pela defesa relembra o depoimentos de policiais que sugerem que o carro usado por Evaldo poderia ter sido confundido pelos traficantes locais com um veículo de policiais militares à paisana, chamados de P2. Também foi levantado pelo advogado que 'criminosos de contenção' da comunidade permaneciam no prédio do Minhocão e poderiam ser os autores dos disparos.



"O Ministério Público não trouxe nenhuma prova de que o tiro que mata ou pega no carro, tem origem dos militares", pontuou o advogado de defesa dos militares.