Imperador é rendido pela equipe policial dentro de uma casa, na Vila do JoãoREPRODUÇÃO TWITTER/PMERJ

Rio - Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) prenderam no início da manhã desta quarta-feira (14) o traficante Alberto Magno da Silva Lobato, conhecido como Imperador, apontado como chefe do tráfico de drogas no estado do Amapá. Imperador estava escondido na Vila do João, no Complexo da Maré.

A prisão foi realizada em ação conjunta do Bope com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Draco do Amapá. Segundo a PM, Imperador, membro da facção 'Família Terror do Amapá', possuía quatro mandados de prisão em aberto, e estava escondido dentro de uma casa na comunidade. Do Rio, ele conseguia comandar ataques criminosos no estado da região norte do país.

Segundo investigações da Polícia Civil do Amapá, Imperador era o responsável pela 'aprovação e cadastro' de novos membros da Família Terror do Amapá.

