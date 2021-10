Criminoso foi localizado em Queimados - Reprodução

Publicado 14/10/2021 22:51

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quinta-feira, um homem de 33 anos suspeito de matar a ex-esposa em Queimados, na Baixada Fluminense. O criminoso foi localizado escondido na casa de familiares, após trabalho de monitoramento.

Segundo a Polícia Civil, o crime teria acontecido após o suspeito não aceitar o fim do relacionamento. De acordo com a investigação, ele teria matado a vítima por enforcamento e jogado o corpo em um valão no dia 26 de abril de 2021.

Ainda segundo a especializada, apenas no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2020, a DHBF apresentou aumento de 31,82% sobre a identificação de autores de homicídios em inquéritos policiais relatados e um aumento de 54,55% nos números de criminosos presos, estes relativos aos cumprimentos de mandados de prisões temporárias, preventivas e prisões em flagrante delito.



A DHBF deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp), ressaltando-se a importância da colaboração com informações e denúncias, garantindo-se o total anonimato.