Show de Diogo Nogueira foi realizado na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Rogerio Santana/GOV RJ

Show de Diogo Nogueira foi realizado na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do RioRogerio Santana/GOV RJ

Publicado 14/10/2021 07:31

Rio - O estado do Rio lançou oficialmente nesta quarta-feira (13) a campanha 'O Rio continua lindo. E perto!' com show de Diogo Nogueira na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O projeto realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-RJ) e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) tem como objetivo reaquecer a atividade turística, abalada pela pandemia. A ação conta com parceria da Fecomércio, da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), do grupo Multiplan e da Aliansce Sonae.



fotogaleria

“O turismo sofreu muito com a pandemia. Durante todo esse tempo, conversamos com representantes do setor para buscar alternativa e preparar esse momento de retomada, sempre de forma segura. Essa campanha celebra esse retorno, com foco no turismo, no comércio e na cultura fluminense”, disse o governador Cláudio Castro.



A campanha, que começou na última sexta-feira (8), conta com estandes em shopping centers montados com grandes imagens do estado. Os visitantes que participarem da ação poderão vivenciar a experiência de visitar o Rio através de vídeos 3D com passeios em diversas atrações do Rio de Janeiro. A novidade estreou no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, e no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto (SP), e chegará a outros estados.

O governo também realiza a campanha 'O Rio é de vocês' para aproximar prestadores de serviços turísticos do estado e os compradores de mercados como agências de viagens e operadoras de turismo.

“Nosso objetivo com essa campanha é justamente levar um pouco dessa alegria para outros estados do Brasil, convidando todos para conhecerem nossas belezas e atrativos. O intuito é intensificar o fluxo de turistas para o Rio de Janeiro na alta temporada, visando o verão de 2022”, comentou o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.