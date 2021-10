BRT Rosa começa a operar nesta segunda-feira com fiscalização da Guarda Municipal dentro dos coletivos - Divulgação

Publicado 25/10/2021 14:15 | Atualizado 25/10/2021 14:27

Rio - O prefeito Eduardo Paes disse, nesta segunda-feira, após o lançamento do BRT Rosa, que traz espaço exclusivo para mulheres e crianças, que espera ampliar a oferta desses articulados em 2022. A previsão, que depende da chegada de novos ônibus à frota do transporte, foi feita horas após o serviço começar a funcionar nesta segunda, na linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz - Parador). A operação conta com 14 articulados onde os assentos traseiros estão reservados para o público feminino, sempre das 5h às 8h e das 16h às 19h, nos dias úteis.

"Hoje iniciamos a operação do BRT rosa. É uma iniciativa que, infelizmente, ainda vai estar limitada a Cesário de Melo. Assim que forem chegando novos ônibus e o BRT for melhorando, iremos ampliar isso para todos os serviços e linhas do BRT", compartilhou.

A interventora do BRT Rio, Cláudia Secin, esteve presente no início das operações na Estação Cesarão III, também falou sobre a possibilidade de ampliação do esquema especial dedicado ás mulheres nas demais linhas do transporte na cidade.

"Como o BRT ainda não dispõe de uma frota numa quantidade suficiente para levar o BRT Rosa a todas as linhas, nós escolhemos a linha 17, que liga Santa Cruz a Campo Grande, é uma demanda antiga das mulheres da Zona Oeste. Um projeto piloto, que deve ser ampliado no ano que vem. É um projeto piloto e vamos começar aos poucos para fazer dar certo", comentou a interventora em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, desta segunda-feira.

Ainda segundo Secin, que esteve acompanhada da vereadora Verônica Costa, autora do projeto, tudo irá depender da receptividade do carioca ao serviço dedicado às mulheres. O BRT Rosa tem circulação restrita à linha 17, que faz o trajeto entre Campo Grande e Santa Cruz passando pelas estações que ficam na Av. Cesário de Melo.

"A gente espera que a população colabore. Os ônibus estão sinalizados internamente, com espaços exclusivos para mulheres e crianças de até 12 anos. Está tudo bem delimitado. As estações também contam com uma sinalização mostrando a porta exclusiva de embarque para mulheres e crianças. Esperamos a colaboração dos homens da Zona Oeste. Que respeitem as mulheres e o BRT Rosa", disse Cláudia, em entrevista ao Bom Dia Rio, da Rede Globo. A vereadora Verônica Costa, autora do projeto, também participou da inauguração.

Os assentos e espaço na parte traseira do ônibus, com sinalização dentro e nas estações, é similar ao que já é feito nos trens e metrô, onde vagões são destinados apenas às mulheres nos horários de pico.