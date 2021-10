Bandidos armados com pistolas e fuzil assaltam igreja evangélica em Belford Roxo - Reprodução

Bandidos armados com pistolas e fuzil assaltam igreja evangélica em Belford RoxoReprodução

Publicado 25/10/2021 16:04 | Atualizado 25/10/2021 16:09

Rio - Um vídeo divulgado em grupos de WhatsApp mostra uma cena de assalto contra fiéis de uma igreja evangélica em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ação dos criminosos aconteceu na noite deste domingo (24), por volta das 20h45, no bairro Nova Paim. Na imagem, é possível perceber que um dos bandidos está armado com um fuzil e aponta a arma para o interior da igreja.

Fiéis são assaltados durante culto em igreja evangélica na Baixada Fluminense. Crime aconteceu na noite deste domingo em Belford Roxo.#ODia pic.twitter.com/w9lsRCynEB — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2021

Um segundo bandido, aparece apontando uma pistola na direção de uma criança que aparece correndo no pátio. A ação durou poucos segundos, mas causou pânico entre as pessoas que assistiam ao culto religioso.

Testemunhas relataram que eram pelo menos quatro criminosos e que eles fugiram do local levando carros de alguns fiéis, além de pertences como joias, celulares, carteiras e relógios. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Polícia Civil disse "de acordo com a 54ª DP (Belford Roxo), a ocorrência foi registrada de forma online e as vítimas começaram a prestar depoimento nesta segunda-feira (25). Os agentes analisam imagens de câmeras de segurança para auxiliar na identificação dos criminosos. As investigações estão em andamento'.

No mês passado, imagens de câmeras de segurança flagraram um grupo de fiéis sendo rendidos por bandidos armados em outra igreja evangélica, no bairro Shangri-lá. O assalto ocorreu no horário de saída de um culto.