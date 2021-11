Músico Eri Galvão foi jurado por 34 carnavais - Divulgação

Publicado 16/11/2021 09:16

Rio - O desfile das escolas de samba do Grupo Especial perdeu um de seus mais experientes jurados. O músico Eri Galvão, de 73 anos, que há 34 carnavais avaliava o quesito Samba-Enredo, faleceu no hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul, nesta segunda-feira (15). A causa da morte não foi divulgada.

De acordo com informações do site da Liesa, o velório acontecerá nesta terça-feira (16), durante a manhã e a tarde, no Cemitério Parque da Colina, em Niteroi. A cerimônia de cremação será na tarde desta quarta-feira (17), com a presença de familiares, exclusivamente.

Eri, que nasceu em Natal (RN), era um apaixonado por bossa-nova e tocava violão no Vinicius Piano Bar, em Ipanema.

Em nota, a Liesa lamentou o falecimento do jurado. "Em nome de toda a diretoria da Liesa, o presidente Jorge Perlingeiro e o coordenador de julgadores, Júlio César Guimarães, externam profundo pesar pela perda do brilhante colaborador, manifestando votos de sentimentos à Família Galvão, pedindo que Deus ilumine a nova jornada do querido Eri", diz o texto.