Geral - Paciente recebe alta do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, zona norte do Rio, apos quase tres meses de internaçao. Na foto, Adelino Gomes, 70 anos. O prefeito do Rio Eduardo paes e o secretario municipal de saude, Daniel Soranz, estiveram presentes no local. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/11/2021 01:00

Ontem foi um marco para o Rio. O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, referência para tratamento da Covid-19, deu alta para o último paciente contaminado. Um dia para comemorar e parabenizar toda equipe, de todos os hospitais, pela bravura em todo esse período! Que sigamos assim.

O feriado no Rio mostrou como a cidade é ponto de desejo dos turistas. Foram dias de praias cheias, restaurantes movimentados, hotéis com lotação satisfatória. Mostra como esse setor precisa ser cuidado e valorizado. Quem busca de emprego na área, vale intensificar a procura.