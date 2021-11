Daniel Félix: criador do Outbêco - Divulgação

Publicado 16/11/2021 00:00

Se tem um quesito em que o carioca domina e se supera é na criatividade. E na hora de empreender não pode faltar este jeitinho especial de ser. Tem restaurante Outbêco, academia Start Fit e até Spobreto. Não, você não leu errado. Outbêco é inspirado naquela rede famosa da Flórida (EUA), trazida ao Brasil em 1997. Start Fit remete a rede de academias Smart Fit e a rede de restaurantes de massas Spoleto foi a inspiração para a versão que fica no Centro do Rio.

No cardápio do Outbêco os pratos são iguais àqueles que são sucesso na original. Inaugurado em agosto de 2020, na comunidade da Pedreira, em Costa Barros, o negócio fez sucesso rápido nas comunidades de Acari, Fazendinha, Rocinha, Vila Cruzeiro, Kosmos, Nova Brasília, Parque União e outras. Já são 114 unidades abertas e mais de 72 franquias vendidas. A franquia já chegou em Brasília e irá para São Paulo e para o nordeste em breve.

"Em 2009 ouvi um comentário "imagina os favelados da sua área comendo nesse lugar bacana". Eu estava em um coquetel chique, na época era dono de franquias de cursos de inglês, e aquilo ficou gravado em mim. Fiquei com raiva e até parti para a briga por causa daquele comentário, mas a semente de que um dia eu levaria comida chique para as comunidades ficou gravado em mim. Em 2020, em meio à pandemia resolvi criar um restaurante em homenagem à rede Outback, mas em comunidades. Abri a primeira unidade na Pedreira, em Costa Barros, em um trailer. No primeiro dia vendi três franquias", conta o empresário Daniel Félix.

A versão "made in comunidade" tem até logomarca igual. A similaridade nada discreta não demorou a chamar a atenção do restaurante original. Felix diz sido procurado pela marca famosa, mas garante que foi uma conversa tranquila. "Foi tudo muito respeitoso, eles me ouviram e primeiro tentaram entender e conhecer o negócio. Chegamos a um acordo e me pediram apenas para mudar algumas coisas. O objetivo é só homenagear eles mesmo. A ideia é levar a essência do Outback para as favelas e desenvolver a questão social do empreendedorismo na favela. O empreendedor da favela é quase um fantasma na sociedade e de repente ele começa a gerar renda, emprego... tem sido fantástico".

No complexo da Maré, uma academia faz sucesso pela semelhança com uma famosa rede. Localizada na Avenida Brigadeiro Trompowiski, na altura de Parque União, muitas pessoas chegam a confundir a versão genérica com a original.

"Passei pelo Parque União e vi uma Smart Fit. Na favela. Pensei, caraca. Quando cheguei mais perto era uma Start Fit. Mesma fachada, mesma cor, mesma arte gráfica de identidade visual. Viva o Rio, viva a favela", comentou um internauta.

"Eu tô passando mal com a academia na Maré, chegando no Fundão que se chama "Start Fit" e tem literalmente todo o conceito visual da Smartfit. O carioca já nasce formado em marketing", diverte-se outro internauta nas redes sociais.

Outro usuário aprova a academia. "Dei um treino na Start Fit hoje. Academia bem superior e mais barato inclusive, mês que vem vou pular pra lá".

Por meio de sua assessoria, a rede de academias Smart Fit disse que comentaria sobre a iniciativa.

Spobreto no Centro do Rio

Fãs de massas não passam vontade no Centro do Rio. E o melhor, comida italiana com preços populares. No Spobreto o cliente escolhe o molho (são sete opções) e a massa (três opções). As massas já vêm cozidas e o prato é finalizado na chapa, na barraca que fica na Avenida Presidente Vargas, a partir de 12h.

Cria do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Leandro da Cruz Lopes, de 44 anos, conta que uma noite teve vontade de comer massas, mas viu que não existia esse tipo de oferta na comida de rua. E foi quando a ideia do Spobreto surgiu.

"Eu já vendia comida feita na minha barraca, mas estava em busca de algo que eu pudesse vender o ano todo, uma comida que as pessoas consumissem independente da época do ano. E aí a ideia veio quando um dia eu quis comer macarrão, lá no Dendê, e não tinha. Foi então que percebi que era isso que eu tinha que vender. Comentei com várias pessoas e uma delas disse: "por que você não faz algo parecido com o Spoleto?". Eu disse que isso era coisa de rico, que eu queria algo para pobre. Na hora me veio um estalo com o nome Spobreto".

Em uma semana a barraca de Nuno, como é conhecido, viralizava nas redes sociais. Ele conta que com o sucesso temeu problemas com a rede Spoleto, mas foi surpreendido.

"Recebi a vista da equipe deles. Eles sentaram na barraca, comeram e só depois se identificaram. Fiquei nervoso, mas foi tudo tranquilo. Recebi elogio deles e muitas orientações em relação ao meu negócio, me ajudaram muito. Sou muito fã deles, admiro muito a marca".

Ele afirma ainda que a referência clara à rede no nome Spobreto ajuda muito a atrair os clientes, principalmente porque semana após a inauguração começou a pandemia e o isolamento social. "As pessoas dão risada do nome e acham criativo. Isso atrai clientes, o nome não deixa dúvidas de qual produto eu vendo. Mas também sei que vendo comida de qualidade. Minha intenção não concorrer com o Spoleto, de forma alguma. Eles me inspiraram, mas tenho a minha própria identidade".

Ao que tudo indica, a criatividade de Nuno foi vista com bons olhos por quem foi a grande inspiração dele. Michel Jager, diretor de clientes e vendas do Spoleto, se mostrou favorável à iniciativa.

"Somos simpáticos à ideia. Apoiamos o empreendedorismo e nos sentimos gratos por servirmos de inspiração para novas iniciativas. Nos preocupamos, no entanto, com a associação da marca com questão de higiene e segurança alimentar, que tanto prezamos e investimos no Spoleto. Assim que soubemos dessa iniciativa, estivemos com o proprietário a fim de orientá-lo e nos colocamos à disposição."