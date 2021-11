Milhares de fiéis se reuniram durante o primeiro grande evento público oficialmente liberado no Rio. Na foto, Eduardo Paes orando ajoelhado - Fábio Costa/Agência O DIA

Publicado 15/11/2021 19:22 | Atualizado 15/11/2021 19:30

Rio - Milhares de fiéis participaram de um encontro evangélico no Parque Madureira, Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira. Considerado o primeiro grande evento público oficialmente liberado após a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos, a celebração reuniu cerca de 12 mil pessoas, incluindo o prefeito Eduardo Paes, que em determinado momento se ajoelhou no palco para orar. A organização foi feita pela Assembleia de Deus Madureira, que batizou a ação de 'Celebrando a vida com gratidão a Deus' . Por ser área pública, o uso de máscara foi opcional e também não foi necessária a apresentação do comprovante de vacinação.