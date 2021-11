Parque Madureira. Foto de 30/08/2020 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/11/2021 09:33 | Atualizado 15/11/2021 10:06

Rio - O Parque Madureira recebe na tarde desta segunda-feira (15) um encontro evangélico, considerado pela prefeitura como o primeiro evento após a cidade flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos. A organização da cerimônia em ação de graças, batizada de 'Celebrando a vida com gratidão a Deus', é da Assembleia de Deus Madureira.

O prefeito Eduardo Paes deve comparecer ao evento, que acontece na Concha de Eventos, das 14h às 17h. O Bispo Abner Ferreira, líder da Assembleia e Deus Madureira e colunista do DIA, também estará presente.

A CET-Rio montou um esquema especial de trânsito para atender o público participante. A operação de trânsito contará com a participação de agentes da Prefeitura, entre Guardas Municipais e controladores da CET-Rio.

Por ser área pública, o uso de máscara será opcional. Também não será necessária a apresentação do comprovante vacinal. Na última sexta-feira (12), na apresentação do Boletim Epidemiológico, Paes tratou o evento como o primeiro oficialmente liberado em ambiente aberto, desde a flexibilização. Ao longo da pandemia aconteceram outros eventos em via pública, como bailes funk, mas sem autorização.

"Dia 15 faremos o primeiro evento público oficial de celebração desse momento. Não será nem o Réveillon, nem o Carnaval. O querido amigo bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, vai realizar um grande encontro no Parque Madureira celebrando a vida. Vamos ter provavelmente a maior aglomeração dessa cidade em muito tempo", afirmou o prefeito.