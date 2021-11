Incêndio na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu - WHATSAPP O DIA

Incêndio na Via Dutra, na altura de Nova IguaçuWHATSAPP O DIA

Publicado 15/11/2021 08:11 | Atualizado 15/11/2021 13:37

Rio - Um incêndio no baú de um caminhão deixou um trecho da Via Dutra (BR-116) interditado na altura de Nova Iguaçu, no sentido Rio. Bombeiros de quartéis da região foram acionados e combateram as chamas. Não houve registro de feridos, mas o fogo se alastrou e o veículo ficou parcialmente destruído.

Bombeiros combatem incêndio em caminhão na Via Dutra, sentido Rio, na altura de Nova Iguaçu. A pista chegou a ser interditada para o trabalho de combate às chamas. Trânsito segue lento no local.



Crédito: Whatsapp O Dia#ODia pic.twitter.com/GDljMMUDOu — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2021

O fogo começou por volta das 7h. Agentes da CCR NovaDutra precisaram interromper o trânsito no sentido Rio, entre os quilômetros 178 e 180, em Nova Iguaçu, para o trabalho do Corpo de Bombeiros. O trecho foi liberado por volta das 11h, mas ainda há congestionamento. O tráfego flui pela pista da direita.

Segundo informações, o caminhão carregava produtos diversos como velas, colas e espetos para churrasco.