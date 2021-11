Apartamento onde o casal vive fica na Avenida Genemaro de Carvalho, no Recreio dos Bandeirantes, - Reprodução

Apartamento onde o casal vive fica na Avenida Genemaro de Carvalho, no Recreio dos Bandeirantes, Reprodução

Publicado 15/11/2021 21:58 | Atualizado 15/11/2021 22:03

Rio - Um policial civil teria feito a própria esposa refém e ameaçado se matar após chegada da PM no apartamento do casal, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, nesta segunda-feira. De acordo com registro da Polícia Militar, o agente só libertou a companheira após a chegada de equipes do 31º BPM (Recreio), que fizeram um cerco ao imóvel e negociaram a saída da mulher em segurança.

Assim que esposa, que estava mantida em cárcere, saiu do imóvel na Avenida Genaro Carvalho, no Recreio, o agente começou a ameaçar tirar a própria vida e a disparar contra os policias que tentavam sua rendição. O imóvel precisou ser cercado pela PM e o Batalhão de Operações Especiais, o Bope, foi acionado.

O agente da civil estaria lotado na 40ª DP (Honório Gurgel). Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), confirmou a ocorrência e esclareceu que o fato foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Ainda segundo a pasta, diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos.