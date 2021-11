Cadela Zara é entregue ao dono após ser roubada dentro de casa - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 15/11/2021 17:55

Rio - A cadela Zara, de 3 meses, da raça American staffordshire, foi devolvida nesta segunda-feira aos donos após ter sido roubada dentro de casa, em Campos dos Goytacazes , no Norte Fluminense, há dois dias. De acordo com a família, ao G1, o animal estava sob os cuidados de uma família em Guarus, também em Campos, e teria sido enganada pelo homem que furtou o animal. Segundo os envolvidos, o criminoso teria dito que ganhou a cadela de uma senhora, mas precisava vender.

O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança da residência. No registro, é possível ver a aproximação de um homem que chama a atenção da cadela que está no quintal. Ele brinca com o animal por alguns segundos e, logo em seguida, puxa o cachorro pela grade. O vídeo foi divulgado nas redes sociais do portal Campos Informa.



Veja o vídeo:

Durante as buscas, testemunhas contaram aos donos da cadelinha que um homem a tentava vender Zara na Praça da Lapa. A família esteve no local, mas não conseguiu localizar a filhote, na ocasião.

Os tutores de Zara não registraram nenhuma ocorrência na polícia e, até o momento, o responsável pelo roubo não foi identificado.