Na foto, à esquerda o Cap PM Masello (representante da PM3), Cel PM Henrique (Secretário de Estado da Polícia Militar) e o da direita, Cel PM Lobasso (Subsecretário Operacional) - Divulgação

Na foto, à esquerda o Cap PM Masello (representante da PM3), Cel PM Henrique (Secretário de Estado da Polícia Militar) e o da direita, Cel PM Lobasso (Subsecretário Operacional)Divulgação

Publicado 15/11/2021 14:43 | Atualizado 15/11/2021 15:18

Rio - Representantes de associações culturais do Rio e o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, se reuniram na última sexta-feira (12), no QG da Polícia Militar, para debater o retorno das rodas de samba na cidade do Rio. Também esteve presente no encontro a deputada Martha Rocha (PDT), autora do projeto de lei que declara a cultura das rodas de samba como patrimônio histórico e cultural do Rio.

Roda de samba no Cacique de Ramos, Zona Norte do Rio Ricardo Cassiano/Agência O Dia



Durante a reunião com a PM, um dos assuntos em pauta foi a retomada da cena cultural da cidade, sobretudo pela responsabilidade da corporação e na preservação desses espaços. "A Polícia Militar entendeu a nossa demanda, abraçou a ideia de ser criado um grupo de trabalho para debater as possibilidades, não só sobre a questão da diminuição dos dias necessários para os pedidos de autorização da realização de roda de samba, atrapalhada pela burocracia, mas também para elaboração de um projeto de lei que oriente e determine o formato das rodas de samba como manifestação cultural popular na prática", disse Marcelo Santos, integrante da Associação Folia Carioca e CEAP (Centro de Articulações Populações Marginalizadas).



Segundo o projeto de lei, o poder público está autorizado a celebrar convênios com entidades ligadas ao turismo e ao lazer com a finalidade de assegurar a história e de incentivar conhecimento e apreciação musical das rodas de samba. Durante a reunião com a PM, um dos assuntos em pauta foi a retomada da cena cultural da cidade, sobretudo pela responsabilidade da corporação e na preservação desses espaços. "A Polícia Militar entendeu a nossa demanda, abraçou a ideia de ser criado um grupo de trabalho para debater as possibilidades, não só sobre a questão da diminuição dos dias necessários para os pedidos de autorização da realização de roda de samba, atrapalhada pela burocracia, mas também para elaboração de um projeto de lei que oriente e determine o formato das rodas de samba como manifestação cultural popular na prática", disse Marcelo Santos, integrante da Associação Folia Carioca e CEAP (Centro de Articulações Populações Marginalizadas).Segundo o projeto de lei, o poder público está autorizado a celebrar convênios com entidades ligadas ao turismo e ao lazer com a finalidade de assegurar a história e de incentivar conhecimento e apreciação musical das rodas de samba.

Nova regulamentação para rodas de samba

A partir de novembro, passa a valer um novo cadastramento e um calendário atualizado para o circuito das Rodas de Samba, atendendo a normas da Vigilância Sanitária e das secretarias de Ordem Pública (Seop), de Cultura (SMC) e de Governo e Integridade (Segovi).

O documento visa ampliar e valorizar a produção musical das rodas, assim como estabelecer o calendário municipal das mesmas, consideradas um legítimo patrimônio carioca. "Eu tenho muito orgulho de ter colocado muito recurso para a cultura nos meus dois mandatos. Fiz questão de terminar aqui meus eventos no Dia Nacional da Cultura, dizendo que esse dinheiro vai pintar, o caixa está bom, organizamos as contas da prefeitura", afirmou o prefeito do Rio após assinar o decreto de regulamentação no último dia 5 de novembro.