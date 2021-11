https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/11/6269938-prefeitura-do-rio-regulamenta-as-rodas-de-samba-na-cidade.html - Cleber Mendes / Agência O dia

Publicado 05/11/2021 20:25 | Atualizado 05/11/2021 20:25

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou no início da noite desta sexta-feira, no Museu de Arte do Rio (MAR), o decreto que regulamenta todas rodas de samba no município. A estimativa é que somente na cidade do Rio de Janeiro existam mais de 150 rodas de samba. A partir de agora, haverá um novo cadastramento e um calendário atualizado para o circuito das Rodas de Samba, atendendo a normas da Vigilância Sanitária e das secretarias de Ordem Pública (Seop), de Cultura (SMC) e de Governo e Integridade (Segovi).

O documento visa ampliar e valorizar a produção musical das rodas, assim como estabelecer o calendário municipal das mesmas, consideradas um legítimo patrimônio carioca.

"Eu tenho muito orgulho de ter colocado muito recurso para a cultura nos meus dois mandatos. Fiz questão de terminar aqui meus eventos no Dia Nacional da Cultura, dizendo que esse dinheiro vai pintar, o caixa está bom, organizamos as contas da prefeitura", afirmou o prefeito do Rio.

O evento que marcou a novo ordenamento para a realização desse tipo de evento na cidade contou com a apresentação da roda de samba Pede Teresa, criada no Bairro de Fátima e que há anos anima a Praça Tiradentes às sextas-feiras. Formado por Alex Oliver (percussão geral), Blade Percussão (percussão e voz), Leo Rosário (cavaco e voz) e Luna (percussão e voz), o grupo toca composições de nomes que vão de Ismael Silva, Cartola e Candeia a Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Galocantô, passando por Roberto Ribeiro, Dona Ivone Lara, Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, e Almir Guineto.