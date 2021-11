Marília Mendonça - Leo Franco / AgNews

Publicado 05/11/2021 18:58

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e o prefeito Eduardo Paes (PSD) lamentaram a morte da cantora Marília Mendonça, 26 anos. Na tarde desta sexta-feira, a artista morreu após um acidente aéreo na serra da cidade de Piedade de Caratinga , no interior de Minas Gerais.

"Uma tragédia [a morte dela]. No Dia Nacional da Cultura, a gente perde uma grande representante da cultura brasileira que contagiou multidões. É muita tristeza, mas vamos celebrar Marília Mendonça", disse o prefeito Eduardo Paes ao O DIA.

Em nota, Castro lembrou a importância que Marília Mendonça conquistou durante a trajetória dela. "Lamento profundamente a morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, e mais quatro pessoas, em um trágico acidente na serra de Caratinga, em Minas Gerais. Tão jovem e talentosa, Marília foi protagonista de um novo capítulo da música sertaneja brasileira e inspiração para diversas cantoras do segmento. O país está chocado e chora esta perda tão precoce. Expresso minha solidariedade aos milhões de fãs da artista e às famílias das vítimas", afirmou o governador.

Além de Marília Mendonça, o produtor dela Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião também faleceram.Através de uma nota, o Corpo de Bombeiros confirmou a informação. "O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", informa nota.