Publicado 06/11/2021 00:00

Justo agora, quando tudo parece voltar ao normal, uma tragédia tira a vida de uma jovem no auge do sucesso. Marília Mendonça tinha 26 anos e deixa um filho, de um ano. Em meio a tanta tristeza, nos resta desejar que os parentes e amigos, dela e das outras vítimas, tenham força e fé.

O leilão das frequências da internet 5G rendeu ao governo R$ 46,8 bilhões, que serão em boa parte investidos na modernização do sistema celular. A esperança é que as novas faixas consigam, de fato, ampliar a concorrência e suprir as lacunas que tiram a eficiência das comunicações no Brasil.



Agora que a COP-26 chegou ao fim, é hora de discutir sem paixão uma proposta defendida pelo vice-presidente Hamilton Mourão. “Já que vamos preservar 80% da Amazônia, precisamos receber por isso”, diz ele. Será que os países ricos topam pagar pela preservação da floresta?