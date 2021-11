Procon descarta mais de 300 quilos de comida imprópria para consumo - Foto: Divulgação / Procon

Publicado 05/11/2021 21:17

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual do Consumidor (SEDCON) descartaram, nesta sexta-feira, 382 quilos de alimentos impróprios para o consumo em supermercados de São João de Meriti, Baixada Fluminense. Na ação, que teve o apoio da Agência Nacional de Petróleo e da Secretaria Estadual de Fazenda, os agentes também interditaral parcialmente uma bomba de combustível no município. Dos 12 estabelecimentos fiscalizados, dez foram autuados.



Os fiscais encontraram alimentos impróprios para consumo nos quatro mercados visitados em São João de Meriti. Alimentos vencidos e sem especificação do vencimento foram encontrados na Rede Economia e no Supermercado Guanabara do município. No primeiro, foram descartados 93 quilos de alimentos e, no segundo, 136,6 quilos.



Também foram encontrados alimentos impróprios para o consumo no supermercado e no Hipermercado Extra, que estavam expondo as carnes diretamente ao consumidor. No primeiro, foram descartados 112 quilos, enquanto no segundo, 42 quilos.



Uma bomba de combustível foi parcialmente interditada no Posto Serra De Meriti, após os agentes terem constatado uma bomba baixa. O local foi autuado pelo Procon. O responsável pelo estabelecimento alegou que estes bicos estavam desativados por apresentarem falha no sistema, porém não havia esta informação na bomba.

O DIA procurou as redes de supermercado citadas na matéria, que ainda não responderam aos questionamentos. O espaço fica aberto para posicionamentos.