A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói) - Divulgação

A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói)Divulgação

Publicado 08/11/2021 14:20

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (08), por policiais do 12ª BPM (Niterói), após tentar fugir de uma abordagem dos agentes no bairro São Lourenço, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, o suspeito seria o gerente do tráfico da Comunidade do Sabão, conhecido como 'Bocão'.

Conforme a corporação, a equipe realizava um patrulhamento pela Rua Desidério de Oliveira, quando avistaram um homem com atitudes suspeitas conduzindo uma motocicleta. Os militares deram ordem de parada e ele tentou fugir, mas foi alcançado. As equipes apreenderam dois radiostransmissores e grande quantidade de drogas.

A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói). Na delegacia, os PMs constaram que o criminoso estava foragido do sistema prisional. O suspeito responderá por tráfico.