Secretário Municipal de Educação, Renan FerreirinhaREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 08/11/2021 13:55 | Atualizado 08/11/2021 17:56

Rio - O Diário Oficial da cidade do Rio publicou na edição desta segunda-feira (8) as exonerações dos secretários municipais de Educação, Renan Ferreirinha, e de Integridade Pública, Marcelo Calero. Em nota, a Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública (Segovi) afirmou que houve um erro na publicação do Diário Oficial, que será corrigido na edição desta terça-feira.

Renan Ferreirinha reassume temporariamente a cadeira de deputado estadual pelo PSB para participar de votações relativas ao orçamento do estado. Ele afirmou, através do Twitter, que voltará à Alerj para "participar do processo de emendas parlamentares ao orçamento do Estado do Rio". "Esse é um momento importantíssimo em que poderei direcionar ainda mais recursos para a Educação, minha bandeira de vida", escreveu o secretário.



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que a licença deve durar apenas um dia, e que na quarta-feira (10) Ferreirinha estará de volta ao comando da pasta.

Marcelo Calero, deputado federal licenciado pelo Cidadania, também foi exonerado temporariamente, mas não explicou publicamente o motivo. A manobra já havia sido feita há três semanas para que Calero pudesse participar da votação da PEC 05/2021, a chamada 'PEC da Vingança', que previa a alteração da composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A proposta de emenda foi rejeitada.