Chuva e frio atingem a cidade do RioArquivo: Luciano Belford / Agência O Dia

Publicado 08/11/2021 12:55

Rio - O tempo ensolarado do Rio nesta segunda-feira deve virar a partir de amanhã. O céu ficará parcialmente nublado nesta terça, com probabilidade de pancadas de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, segundo a previsão do Alerta Rio. Ainda na noite de hoje a previsão do órgãos aponta que a chuva deverá começar, fazendo a temperatura cair ao longo do dia de 28ºC para a mínima de 15ºC graus.

Ainda segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera estão atuando em conjunto nesta segunda-feira com o transporte de umidade do oceano, que influenciará o tempo no município do Rio a partir desta semana.

Na quarta-feira os termômetros sofrem queda, com a máxima de 23ºC e mínima de 16ºC, e a chuva segue intensa durante toda a tarde e noite. Os ventos continuam de fracos a moderados durante o dia. Enquanto na quinta a previsão segue a mesma, na sexta-feira a temperatura cai mais um pouco com máxima de 22ºC e mínima de 15ºC, também com possibilidade chuva.