O objetivo do encontro é promover melhorias para todo o Estado do Rio - Divulgação

Publicado 08/11/2021 09:15 | Atualizado 08/11/2021 09:22

Rio - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, reuniu-se neste domingo (08) com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o deputado federal Gutemberg Reis e o deputado estadual Rosenverg Reis, para tratar de assuntos fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.



O encontro aconteceu na casa do presidente, que recebeu o prefeito e os deputados para uma troca de experiências e para o planejamento de ações e iniciativas que vem mudando o Rio. O objetivo é promover melhorias para todo o estado, de maneira contínua, causando o crescimento e a elevação da qualidade de vida da população.



Durante a reunião, que terminou por volta das 22h, o grupo reforçou o entendimento e a parceria com os governos federal e estadual, além da união entre os poderes em busca de um estado cada vez mais forte, desenvolvido e rico em oportunidades para todos, com destaque para as cidades da Baixada Fluminense e Região Metropolitana.