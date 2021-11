Melissa é aluna da Faetec, em Quintino - Divulgação

Publicado 08/11/2021 08:36 | Atualizado 08/11/2021 08:39

Rio - A estudante Melissa Mariana, de 12 anos, aluna da Escola Estadual Fundamental República (Faetec), conquistou o 3° lugar na Olimpíada Nacional de Ciência, voltada a estudantes do Ensino Médio e do 6ª a 9º ano do Ensino Fundamental.



Aluna do 7° ano, da unidade de Quintino, Melissa é moradora do Cachambi, na Zona Norte do Rio, e diz que entrou na competição pois gosta de ciências e ficou satisfeita em sair com uma medalha. “Eu gosto bastante de ciências e foi bem legal participar dessa competição e ainda ser medalhista” disse.



Ela conta que o estudo remoto foi um desafio para obter os resultados que gostaria e que o apoio da família foi essencial: “Precisei de muita organização e foco para conseguir chegar aos meus objetivos. A minha família sempre me incentivou a estudar”, conta a aluna, que passou por uma prova objetiva e outra discursiva para chegar ao pódio da competição.



A professora de matemática Katia Machinez, que orienta e incentiva a aluna diz que ver a adolescente conquistar o pódio é gratificante como profissional: “Melissa se destacou em todas as oportunidades que foram oferecidas a ela e isso é uma gratificação enorme para mim. É como ligar o interruptor para ver a luz acender. Estava tudo lá esperando pra brilhar, só precisava de um estímulo. Estou muito feliz!”.



Melissa Mariana é destaque nas olimpíadas de matemática



Melissa segue participando da 2° fase da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática), que será no dia 06 de novembro, e aguarda o resultado da segunda fase Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Também está concorrendo a uma bolsa de estudo do Ismart (instituto criado para motivar, apoiar e reconhecer talentos).



A cerimônia de premiação da Olimpíada Nacional de Ciências, que integra o Programa Ciência na Escola, será virtual e aconteceu no último domingo (07).