Avenida AntaresReprodução / Google Street View

Publicado 08/11/2021 07:20

Rio - Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar fazem uma operação nas favelas do Rola, Antares e Aço, em Santa Cruz, na manhã desta segunda-feira (8). As comunidades são dominadas pela milícia.

Até o momento, não há registro de tiroteio, nem balanço de apreensões. A ação tem apoio do 2º CPA (Comando de Policiamento de Área).

Fim de semana de confronto entre milicianos

Policiais militares do RECOM (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões) apreenderam armas, capas de colete balístico, automóveis e roupas semelhantes a fardamentos dentro do conjunto Manguariba.



Dezenas de carros com homens supostamente armados foram vistos nos acessos ao conjunto. Nas redes sociais, moradores lamentam o 'clima de guerra'. "Sabadão começou tenso em Manguariba, morador não tem um dia de paz", escreveu um. "Nunca compro pães, quando saio para comprar acontece esse tiroteio. Nem 9h da manhã", lamentou outro.



Em setembro, guerra entre Zinho e Tandera deixou vans incendiadas



A guerra entre os grupos de Zinho e Tandera começou ainda no dia 13 de junho, dia seguinte à morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, miliciano mais procurado do estado e irmão de Zinho. No mesmo dia do velório, o grupo de Tandera invadiu Manguariba e passou a dominar o conjunto.



Em setembro, ataques em Santa Cruz e Campo Grande deixaram pelo menos sete vans incendiadas. Os bairros viveram dias de medo, com estações de BRT fechadas, e ônibus e veículos de transporte alternativo sem circular.