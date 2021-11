RECOM apreendeu armas, capas de colete, automóveis e roupas semelhantes a fardas - DIVULGAÇÃO/PMERJ

RECOM apreendeu armas, capas de colete, automóveis e roupas semelhantes a fardasDIVULGAÇÃO/PMERJ

Publicado 06/11/2021 11:32 | Atualizado 06/11/2021 15:16

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores na manhã deste sábado (6), no conjunto Manguariba, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, o confronto é entre milicianos rivais: de um lado, o grupo liderado por Danilo Dias Lima, o Tandera, que controla a região desde junho. Do outro, o de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que tenta invadir.

No início da tarde, policiais militares do RECOM (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões) apreenderam armas, capas de colete balístico, automóveis e roupas semelhantes a fardamentos dentro do conjunto Manguariba.

PMs do 27°BPM (Santa Cruz) e aeronaves do GAM (Grupamento Aeromóvel) também atuam na região. O policiamento foi reforçado na Estrada de Sepetiba e na Avenida Brasil, para garantir a circulação dos transportes públicos.

#RECOM acaba de apreender armas, capas de colete balístico, automóveis e roupas (similares a fardamento) usadas por #milicianos no Manguariba, Campo Grande.



Lembrando que, desde cedo, @PMERJ atua na região para impedir uma guerra entre milicianos.

Equipes continuam no local. pic.twitter.com/HfBTkprurb — @pmerj (@PMERJ) November 6, 2021

Dezenas de carros com homens supostamente armados foram vistos nos acessos ao conjunto. Nas redes sociais, moradores lamentam o 'clima de guerra'. "Sabadão começou tenso em Manguariba, morador não tem um dia de paz", escreveu um. "Nunca compro pães, quando saio para comprar acontece esse tiroteio. Nem 9h da manhã", lamentou outro.

Também há relatos de confronto na comunidade Jesuítas, em Santa Cruz. Segundo moradores, criminosos armados invadiram a localidade, no que seria um outro confronto entre as milícias de Zinho e Tandera.

Em setembro, guerra entre Zinho e Tandera deixou vans incendiadas