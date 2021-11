Prefeitura reabriu a estação Recanto das Garças, em Vargem Grande, neste sábado - Divulgação

Publicado 06/11/2021 19:29

A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informou que as estações Vendas da Varanda, em Santa Cruz, e Recanto das Garças, em Vargem Grande, ambas na Zona Oeste, foram reabertas na tarde deste sábado, 6. Segundo a administração municipal, já são 37ª estações recuperadas pela Equipe de Intervenção, que assumiu a gestão do BRT Rio em março. A reforma seguiu o modelo adotado pela Equipe de Intervenção nas outras estações que foram recuperadas e entregues à população.

As equipes que trabalharam no projeto levaram em conta problemas graves, como depredação e evasão (calote). Todos os pontos considerados frágeis no modelo anterior foram mudados. As principais alterações são: substituição dos painéis e portas de vidro por chapas de ferro vazadas - o que evita o alto índice de quebra de vidros e permite a ventilação natural; fiação embutida e mecanismos das portas blindados; e trava automática das portas (só destrava quando o BRT para na estação). Entre os serviços executados estão ainda reforma do telhado, da bilheteria, pinturas interna e externa, novas instalações elétricas e programação visual, reforço na iluminação e colocação de guarda-corpos.