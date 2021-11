Cariocas praticam atividades físicas na orla do Leblon, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 06/11/2021 17:11

Rio - Após dias nublados e chuvosos, os cariocas puderam aproveitar o tempo ensolarado neste sábado, 6. De acordo com o Alerta Rio, a cidade não tem previsão de chuva para este fim de semana. A nebulosidade estará variável no município entre este final de sábado e o domingo, com predomínio de céu parcialmente nublado, conforme informou o sistema de meteorologia.

Na segunda-feira, 8, devido à atuação de áreas de instabilidade em altos níveis, o dia será de aumento de nebulosidade, com chuva fraca a moderada, isolada, a partir da noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova menos de 5 mm.



Na terça-feira, 9, o tempo permanecerá instável, com céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer hora do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova em torno de 10 mm ao longo deste dia. As temperaturas estarão em declínio.



Na quarta-feira, 10, o céu continuará com muitas nuvens e há previsão de chuva fraca em pontos isolados durante a madrugada. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova em torno de 5 mm.