Policiais militares do 24º BPM (Queimados) prenderam três milicianos e apreenderam fuzis, pistolas e coletes em SeropédicaDIVULGAÇÃO

Publicado 06/11/2021 16:44

Rio - Policiais militares do 24º BPM (Queimados) prenderam três milicianos e apreenderam armas, coletes e rádios transmissores em Seropédica, na Baixada Fluminense, durante um cerco tático. Segundo a corporação, o grupo estava envolvido em uma guerra de milícias rivais.

Criminosos estavam em um veículo quando foram interceptados por um cerco tático policial, no bairro Canto do Rio. Com eles, foram apreendidos dois fuzis - um deles com luneta acoplada -, duas pistolas, um simulacro e sete rádios transmissores, além de coletes.

O caso foi registrado na 50ª DP (Itaguaí).