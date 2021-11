Rio de Janeiro - 06/11/2021 - CIDADE/ VACINA / - Vacinacao de jovens no Posto Ernesto Zeferino na manha de hoje (06) em Sao Cristovao na zona norte do Rio,na foto Rafael Ferreira 22 Foto : Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 06/11/2021 13:53

Rio - A Prefeitura do Rio vacinou, neste sábado, adolescentes com 12 anos ou mais contra a covid-19. Os menores receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer. A campanha foi realizada durante a manhã e se encerrou às 12h.



Além dos adolescentes, também houve vacinação de reforço para as pessoas com 63 anos ou mais, para profissionais e trabalhadores da saúde que tinham tomado a segunda dose até 31 de maio. Pacientes com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais também podem tomar a dose de reforço.



A Secretaria Municipal de Saúde informou que os postos seguem também aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante de vacinação dado na primeira. O intervalo entre as doses de Pfizer agora é de, pelo menos, 21 dias para as pessoas que tem 20 anos ou mais.

O universitário de economia e ciências sociais, Rafael Ferreira, de 22 anos, procurou, neste sábado, o Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino Tibau Junior, em São Cristóvão, para tomar segunda dose do imunizante da Pfizer. O jovem afirma que se sente mais aliviado por ter completado o ciclo vacinal e acredita que se vacinar é um compromisso social.

"Acredito que foi um dever com a sociedade, uma atitude coletiva por assim dizer, ainda mais que tive o falecimento de uma tia que faleceu devido a doença, porque na época ainda não havia vacina. Estou cumprindo um papel que todos deveriam cumprir. Estou feliz que finalmente poderemos retornar, não totalmente, mas parcialmente ao "antigo normal". Espero que aqueles que estão com dúvida sobre vacinar ou não leiam a matéria e decidam tomar a vacina", comemorou o rapaz.

Assim como Rafael, a estudante Danielle dos Santos Braga, 23, também procurou a unidade de saúde para tomar a segunda dose.

"Me sinto melhor sim, é importante completar esse ciclo pois agora minha família e eu estaremos mais seguros contra o vírus", disse.



A prefeitura alerta que para se vacinar contra covid-19 pela primeira vez, é preciso apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.