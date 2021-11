Polícia Civil apreende uma tonelada de material furtado de empresas de telecomunicações na Baixada - Divulgação

Polícia Civil apreende uma tonelada de material furtado de empresas de telecomunicações na BaixadaDivulgação

Publicado 06/11/2021 13:14 | Atualizado 06/11/2021 13:48

Rio - Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) apreenderam, nesta sexta-feira, 5, cerca de uma tonelada de material furtado em um estabelecimento em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A iniciativa faz parte das ações de combate à receptação de equipamentos de concessionárias de serviços públicos.

Os agentes realizaram fiscalização, com apoio técnico de operadoras de telecomunicações. Na ação foram encontrados sacos com chumbo, tampas, caixas de aço, um maçarico para gás, medidores de balança e grande quantidade de baterias estacionárias subtraídas das empresas de telefonia. Todo o material foi encaminhado para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, para exames periciais e avaliação.

"O proprietário do estabelecimento já foi identificado e as investigações continuarão para apurar a participação de outros autores e coibir essa atividade criminosa. Serão verificadas as práticas de receptação qualificada e crime ambiental, já que também foi constatado descarte de ácido das baterias no rio localizado aos fundos do terreno", informou a instituição.