Campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã - Reprodução / Internet

Publicado 06/11/2021 13:34

Rio - A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) anunciou que passará a exigir o comprovante de vacinação a partir de 1º de dezembro, quando as atividades presenciais serão retomadas. O 'passaporte' será obrigatório para ingressar e permanecer nas dependências dos campi. Assim como acontece em teatros, cinemas e academias de ginástica, a comprovação será aceita por meio do cartão de vacinação ou pelo aplicativo Conecte SUS, seja com primeira ou segunda dose.

Segundo a universidade, a medida tem o objetivo de "resguardar a saúde da comunidade". "A Uerj está protegendo a sua comunidade universitária em relação aos que voluntariamente resolveram não se vacinar. Aqui, o interesse na proteção à saúde de todos prevalece sobre o direito individual de não se vacinar. É a saúde pública se sobrepondo ao obscurantismo", afirmou o reitor da universidade, Ricardo Lodi.

O Conselho Universitário também aprovou que a resolução de que não haverá abono de faltas para docentes (professores), técnicos administrativos ou estudantes que não comprovarem a imunização. As comorbidades só serão consideradas em caso de apresentação de laudo médico, analisado pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (Dessaude) e pelas unidades acadêmicas.