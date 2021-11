Rede de pesca foi apreendida no Arquipélago das Cagarras - Divulgação

Publicado 06/11/2021 18:14

Rio - Guardas municipais do Grupamento Marítimo Municipal (GMM) e fiscais da Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apreenderam uma rede de pesca irregular e 73 quilos de peixes de espécies diversas neste sábado, 6, no Arquipélago das Cagarras, que fica no Oceano Atlântico, a cerca de cinco quilômetros de distância da Praia de Ipanema.

As equipes estavam realizando operação conjunta de fiscalização costeira quando avistaram a rede encostada no costão, que é uma prática proibida. No momento da apreensão não havia embarcações próximas e o proprietário não foi identificado. Contudo, o material irregular foi apreendido e os peixes foram doados para uma instituição de assistência social.