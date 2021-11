Estudantes do Rio cobram o retorno do Bilhete Único Universitário, suspenso em março do ano passado - Fernanda Dias/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 06/11/2021 16:06 | Atualizado 06/11/2021 16:17

Rio - As aulas presenciais já voltaram em algumas instituições de ensino superior na capital fluminense, mas os estudantes seguem sem conseguir utilizar o Bilhete Único Universitário, que garante o uso gratuito do transporte público municipal. A prefeitura suspendeu o benefício em março de 2020, momento em que as aulas foram paralisadas devido à pandemia de covid-19.



Nas redes sociais, os alunos cobram a volta do passe livre. No Twitter, uma jovem aproveitou uma publicação feita pelo prefeito Eduardo Paes sobre o passaporte da vacina para pedir o retorno do recurso: "Falando em passaporte, cadê o Bilhete Único Universitário de volta? As aulas presenciais já voltaram na maior parte das instituições! Bora, bora fazer algo que preste pelo município!", criticou.



Outro estudante afirmou que o passe universitário precisa voltar "urgentemente". "Tô (sic) gastando muito com passagem", publicou. Ainda na rede social, um aluno pediu ao prefeito a reativação do benefício. "Pelo amor de Deus, eu vou gastar mais de 1/3 do meu salário mínimo só pagando passagem", disse. Outro internauta também reclamou: "Paes, cadê o Bilhete Único Universitário? Muda o prefeito, mas a bagunça e o desrespeito continuam".

"Tudo voltando ao normal, mas a liberação do bilhete único nada", escreveu outro jovem no Twitter. Mais um internauta cobrou explicações da administração municipal, acrescentando que "não adianta nada pressionar para volta das universidades, se a maioria dos alunos não vai poder ir porque não tem dinheiro".

Manifestação





"Já fizemos reunião, ofício, ato simbólico e nada. O governo só enrola. Fizemos essa ocupação pacífica da prefeitura para conseguir uma resposta definitiva porque o prefeito não nos responde", disse Vidal em entrevista ao O DIA na ocasião. Ele acrescentou: "Sem o passe livre, os estudantes que precisam usar as 76 passagens no mês a R$ 4,05 acabam por pagar no mês R$ 307,80", explicou. Em agosto, universitários realizaram uma manifestação no salão do prédio da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, para exigir a volta do passe livre para estudantes. À época, o presidente da Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro (Aerj), Ruan Vidal, informou que o ato tinha o objetivo de tentar um diálogo com o prefeito Eduardo Paes."Já fizemos reunião, ofício, ato simbólico e nada. O governo só enrola. Fizemos essa ocupação pacífica da prefeitura para conseguir uma resposta definitiva porque o prefeito não nos responde", disse Vidal em entrevista aona ocasião. Ele acrescentou: "Sem o passe livre, os estudantes que precisam usar as 76 passagens no mês a R$ 4,05 acabam por pagar no mês R$ 307,80", explicou.

O que diz a secretaria

Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que a reativação do passe livre só será possível após o início da operação do novo concessionário da bilhetagem digital. A licitação está em andamento e a abertura dos envelopes ocorrerá no dia 7 de dezembro. "O início do novo modelo de gestão está previsto para julho de 2022, em função da necessidade de um prazo de seis meses para adequações como a instalação de novos validadores dos ônibus".



"Com a nova bilhetagem, o município passará a ter controle sobre o sistema em geral. Hoje não há transparência em relação aos dados informados pela Riocard. Além disso, o contrato de concessão entre a Prefeitura e os consórcios, de 2010, não prevê o custeio das gratuidades do passe livre universitário por parte das empresas, sendo necessária, portanto, uma contrapartida financeira da prefeitura. E o município entende que só haverá segurança jurídica e operacional com o controle total sobre o sistema", disse a SMTR.



"Na última sexta, foi realizada uma reunião realizada na Câmara Municipal, em que foi decidido que a viabilidade de qualquer medida paliativa antes do segundo semestre de 2022 deverá ser debatida entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário", finalizou a secretaria em nota.