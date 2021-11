A prisão foi feita por uma equipe da 37ª DP (Ilha do Governador) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 06/11/2021 13:36 | Atualizado 06/11/2021 17:03

Rio - Suspeito de fraudar aposentadorias do INSS, um homem identificado como Jonas da Mata Ribeiro foi preso, na sexta-feira, por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) pelos crimes de receptação qualificada e petrechos para falsificação.

"O indiciado vivia há anos às margens da lei fraudando aposentarias do INSS tendo uma personalidade voltada para crimes contra o patrimônio e contra a fé pública possuindo em sua folha penal sete anotações criminais", informou a polícia.



Os agentes chegaram até o suspeito após uma trabalho de captura e monitoramento. As investigações apontam que o homem tem uma personalidade voltada para crimes contra o patrimônio e contra a fé pública.



Na casa dele, foram apreendidos telefones celulares, carteiras de trabalho, lacres plásticos do Detran, fotos, placas metálicas utilizadas na falsificação de identidades, diversos documentos em nome de terceiros, cheques, cartões bancários, além de chaves e documentações de veículos.



O homem foi autuado por receptação qualificada e petrechos para falsificação. Ele já possuía sete anotações criminais e foi encaminhado ao sistema prisional.