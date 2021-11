Foram apreendidos 33 celulares no Presídio Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes - Divulgação

Foram apreendidos 33 celulares no Presídio Dalton Crespo de Castro, em Campos dos GoytacazesDivulgação

Publicado 06/11/2021 20:40 | Atualizado 06/11/2021 20:42





De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), todo o material apreendido foi encaminhado à 146ª DP (Guarus) para a confecção do registro de ocorrência. Além disso, a pasta informou que será instaurada sindicância, pela corregedoria do órgão, para que os fatos sejam apurados.

Rio - A nova direção que assumiu o Presídio Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, onde um preso gravou vídeos de sua rotina e publicou em uma rede social , realizou um procedimento de revista geral neste sábado (6). Na ocasião, os policiais penais apreenderam 33 celulares, 41 chips, cerca de 75 gramas de erva seca picada, aparentando ser maconha, e 5 papelotes de pó amarelo, aparentando ser cocaína.De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), todo o material apreendido foi encaminhado à 146ª DP (Guarus) para a confecção do registro de ocorrência. Além disso, a pasta informou que será instaurada sindicância, pela corregedoria do órgão, para que os fatos sejam apurados.

Os vídeos dentro do Presídio Dalton Crespo começaram a ser compartilhados no TikTok no dia 7 de outubro deste ano, mas foram descobertos pela Seap na segunda-feira (1º). O "preso tiktoker" foi punido com sanções disciplinares e encaminhado, na última terça-feira (2), para uma unidade de segurança máxima, a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Gericinó.

O detento compartilhava o dia a dia na prisão. Os vídeos mostram cenas do café da manhã, limpeza da cela, jantar e, até, uma partida de futebol durante o "banho de sol" dos presos. Após a repercussão do caso, o perfil do preso na redes social ganhou mais de 10 mil novos seguidores. O último vídeo foi publicado na segunda-feira (1º) e contava com pouco mais de 45 mil visualizações até a tarde de terça-feira (2).

Nela, o rapaz mostra a preparação de um misto quente em uma sanduicheira improvisada dentro da cela. "Bom dia pra todos. Que Deus proteja nosso dia de todo mal", escreveu o detento. O vídeo mais assistido, no entanto, tem mais de 780 mil visualizações e mostra roupas, lençóis pendurados e alguns detentos em uma das celas do presídio. Além de publicar vídeos da rotina, o preso também interagia com os seguidores ao responder comentários. "Canta lili pra todos", escreveu um seguidor fazendo referência a palavra liberdade. "Todos mesmo. Amém", respondeu o detento.