Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo com os suspeitosReprodução/Twitter

Publicado 07/11/2021 20:34 | Atualizado 07/11/2021 20:43

Rio - Suspeitos foram presos por policiais militares após atirarem contra agentes do 7º BPM (São Gonçalo) e, na tentativa de fuga, atropelarem uma pessoa e invadirem uma residência para tentar se esconder. O crime ocorreu no bairro de Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Com eles, segundo a polícia, duas armas de fogo foram apreendidas.