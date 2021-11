Crianças comemoram aprovação na Escola Bolshoi - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 07/11/2021 17:30 | Atualizado 07/11/2021 17:31

Rio - A Cidade de Deus está em festa. Pedro e Ana Luísa, alunos do Instituto Arteiro, que oferece cursos de teatro e balé na comunidade, foram aprovadas neste domingo na seleção da Escola de Teatro Bolshoi do Brasil, com sede em Santa Catarina.

"Foi muito emocionante viver isso. Ser ponte pra isso. Equipe Instituto Arteiros, tudo isso é só o início. 2022 tem muito mais!", escreveu nas redes sociais Ricardo Nandes, diretor do Instituto Arteiros. Segundo Nandes, as duas crianças passarão oito anos na Escola Bolshoi, com 100% de bolsa para moradia, alimentação, lazer e viagens para o Rio, durante as férias.



"Depois de um dia inteiro cheio de emoções, celebramos a conquista de Ana Luísa e Pedro na seleção de bolsas de 100% para estudar balé na Escola Bolshoi. Ano que vem 2022 iniciarão as aulas na escola como bailarina e bailarino profissionais", afirmou o Instituto Arteiro, em publicação nas redes sociais.

Cidade de Deus na Escola Bolshoi!

Instituto Arteiros fazendo história!

Muita emoção!

Pedro e Ana Luísa passaram nos testes! pic.twitter.com/6EduJA9R4c — Kadin (@RicardoNandes) November 7, 2021

A Escola Bolshoi, localizada em Joinville (SC), é uma das esoclas de balé mais conceituadas do mundo, e é a única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia.