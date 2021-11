Marcos Eduardo da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado em São Gonçalo - Reprodução/RJTV

Publicado 07/11/2021 16:30 | Atualizado 07/11/2021 17:21

Rio - O motorista de aplicativo Marcos Eduardo da Silva, de 23 anos, morto a tiros na madrugada deste sábado, 6, em São Gonçalo, na Região Metropolitana , também era cantor. O corpo dele foi enterrado sob forte comoção de amigos e familiares no início da tarde deste domingo, 7, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.

"Além de atleta, ele era trabalhador e estava na carreira de cantor. Estava trabalhando e acontece isso. Que mundo é esse? Queremos justiça. Não desejo o mal dessa pessoa, mas que ela seja presa e pague na cadeia. Espero que ela se arrependa e se entregue. Era meu amigo, e agora está ali enterrado. Quem viu alguma coisa, peço que vá na delegacia e dê queixa", pede Rayane, amiga da vítima.

Erivaldo Sutero de Souza, amigo da família, ressaltou a trajetória de Marcos. "Conheci o Eduardo ainda criança treinando (artes marciais). Um excelente menino, atleta, um jovem feliz. A sociedade perde muito com a morte dele, fruto dessa violência que nos assola. Todos nós perdemos muito com a morte do Eduardo".

Segundo as testemunhas, Marcos teria tentado fugir de um assalto depois de ser abordado por dois criminosos, que dispararam em direção ao carro, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo.

De acordo com as informações da Polícia Militar, equipes do 7° BPM (São Gonçalo) receberam um chamado ao local do crime após moradores da Avenida Joaquim de Oliveira ouvirem os tiros, por volta de 2h.

Marcos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a passageira que estava com ele foi baleada no pé, socorrida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e não corre risco de morte.

A Delegacia de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) instaurou inquérito para investigar a morte de Marcos. A perícia foi realizada no local e os agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime, conforme informou a Polícia Civil. As investigações estão em andamento.