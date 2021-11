Marcos Eduardo da Silva, de 23 anos, foi morto na madrugada - Reprodução/RJTV

Marcos Eduardo da Silva, de 23 anos, foi morto na madrugadaReprodução/RJTV

06/11/2021

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do motorista de aplicativo Marcos Eduardo da Silva, de 23 anos, assassinado a tiros na madrugada deste sábado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com as testemunhas, Marcos teria tentado fugir de um assalto depois de ser abordado por dois criminosos, que dispararam em direção ao carro, no bairro Porto da Pedra. Pela manhã, o namorado e o padrasto da vítima estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó para liberar o corpo. O enterro do jovem está previsto para acontecer às 12h deste domingo, no Cemitério São Miguel.

De acordo com as informações da Polícia Militar, equipes do 7° BPM (São Gonçalo) receberam um chamado ao local do crime após moradores da Avenida Joaquim de Oliveira ouvirem os tiros, por volta de 2h. Marcos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a passageira que estava com ele foi baleada no pé, socorrida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e não corre risco de morte.

"Eles deram mais de 20 tiros no carro, o rapaz trabalhando. A gente avisava a ele para não trabalhar de madrugada, sabe como que está por aí. Eu rodei de Uber também, eu sei como está e falava para ele não rodar de madrugada. (...) Era um rapaz ótimo, só que estava trabalhando. O nosso problema é trabalhar", lamentou o padrasto de Marcos, Luiz Cláudio Nascimento, em entrevista ao RJTV.

Em nota, a Uber se solidarizou com familiares e entes queridos da vítima e afirmou que "lamenta profundamente a morte do motorista parceiro Marcos Eduardo da Silva": "Traz enorme tristeza à Uber que cidadãos que desejam apenas trabalhar ou se deslocar sejam vítimas da violência que existe em nossas cidades".



"Todas as viagens na plataforma são cobertas por um seguro para acidentes pessoais. A empresa permanece à disposição para colaborar com as autoridades no curso de investigações ou processos judiciais, nos termos da lei. Todas as viagens são registradas por GPS. Isso permite que, em caso de necessidade, nossa equipe especializada possa dar suporte, fornecendo informações como por exemplo o trajeto efetivamente realizado", completou a empresa.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o assassinato. Os agentes fizeram uma perícia no local e buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os bandidos.