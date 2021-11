Centenas de calçados piratas foram apreendidos pela Polícia Civil em feirão na cidade de Nova Iguaçu - Divulgação

Centenas de calçados piratas foram apreendidos pela Polícia Civil em feirão na cidade de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 06/11/2021 19:38 | Atualizado 06/11/2021 19:39

Rio - Centenas de pares de calçados piratas que estavam sendo comercializados em uma loja de feirão em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram apreendidos por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) nesta sexta-feira, 5.

Segundo a Polícia Civil, outros produtos também foram apreendidos e encaminhados para o setor de perícia, que constatou a falsificação no material. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia e indiciado pelos crimes contra a propriedade imaterial e contra o consumidor.



A ação faz parte de atuação contínua da DRCPIM para combater crimes em diferentes segmentos do estado do Rio de Janeiro e retirar do mercado materiais pirateados e impróprios para o consumo. A corporação reforçou que estes produtos colocam a saúde e a integridade física dos consumidores em risco, além de fomentar o crime organizado.