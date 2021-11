Quarteto foi preso e encaminhado a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Divulgação - DRFA

Publicado 06/11/2021 17:35

Rio - Um homem foi preso, neste sábado, 6, por suspeita de receptação qualificada. Ele foi capturado por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) em um ferro-velho de sua propriedade no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. No local, segundo a polícia, foi apreendido um caminhão roubado.

De acordo com os agentes, eles chegaram ao suspeito após monitoramento, trabalho de inteligência e troca de informações com a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). O veículo foi roubado em fevereiro deste ano, na área da 73ª (Neves).