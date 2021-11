Policiais abordaram os suspeitos no bairro Vale do Sapê, em Belford Roxo, e um deles foi baleado - Divulgação

Publicado 06/11/2021 14:43 | Atualizado 06/11/2021 17:01

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, na sexta-feira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em sequestros-relâmpagos.



Os agentes da especializada informaram que já estavam investigando uma quadrilha da comunidade da Caixa D'água, em Belford Roxo, que estariam atraindo vítimas de sequestro-relâmpago através de aplicativos e sites de venda de veículos.



Na sexta-feira, uma vítima deste grupo procurou a 7ª DP (Santa Tereza), para noticiar a polícia que já havia sido vítima deste crime e que há alguns meses os assaltantes voltaram a fazer contato com ela tentando aplicar o mesmo golpe, a atraindo com a venda de um veículo.



Os policiais da distrital e da especializada foram até a uma rua do bairro Vale do Sapê, em Belford Roxo, onde a vítima havia combinado, por volta das 15h. Assim que ela foi abordada pelos criminosos, os agentes deram voz de prisão, mas os bandidos reagiram atirando e fugiram em direção a Caixa d'Água.



Houve perseguição e confronto, até os bandidos baterem com o carro em um barranco e fugirem a pé para o interior da comunidade. No confronto, Diego Gomes de Souza foi baleado na perna e permaneceu no carro, não conseguindo escapar junto com seus dois comparsas.

Ele foi preso na posse de uma pistola e de um simulacro de arma de fogo, e autuado por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.