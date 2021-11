Detran realizou mais de 3 mil atendimentos em mutirão neste sábado - Divulgação

Detran realizou mais de 3 mil atendimentos em mutirão neste sábadoDivulgação

Publicado 07/11/2021 13:44

Rio - O Detran, neste sábado, 6, o 46º mutirão de atendimentos para oferecer serviços especiais de identificação civil para estudantes do Enem e vestibulares, assim como para visitantes do sistema prisional do estado. Também foram oferecidos serviços de habilitação e registro de veículos. Desta vez, 3.417 pessoas realizaram procedimentos nas mais de 100 unidades do departamento espalhadas pelo estado.

Nos postos de identificação civil, 546 alunos que vão fazer o Enem ou prestar vestibulares solicitaram a identidade. Outras 139 pessoas buscaram pela emissão da carteira de identificação da Seap, destinadas aos visitantes de presos custodiados em uma das unidades prisionais do estado, Já no setor de habilitação, 1900 serviços foram realizados, a maioria procurava pela renovação do documento. Já para serviços de veículos, Outros 832 procedimentos para serviços de veículos, como transferência de propriedade e alteração de características, também foram prestados.



"Estamos realizando uma força-tarefa para oferecer mais opções para a população. Pedimos ao cidadão que agendou o serviço que não deixe de ir aos postos na data e horário agendados. Muitas vagas foram preenchidas durante a semana e não houve o comparecimento à unidade para a realização dos procedimentos. O que prejudica quem realmente precisa dos serviços", explicou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.