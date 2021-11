Dupla de adolescentes foi flagrada em movimentação suspeita por câmeras de segurança - Reprodução/RJTV

Publicado 07/11/2021 11:05 | Atualizado 07/11/2021 12:39

Rio - Uma quadrilha suspeita de invadir prédios e furtar apartamentos em Niterói está sendo procurada pela polícia. As investigações apontam que o grupo, que inclui duas adolescente, também já tem passagens de furto em São Paulo.

Imagens divulgadas pelo programa "RJTV", da TV Globo, mostram momentos antes e depois da atuação do grupo. As câmeras de segurança registraram as duas jovens caminhando ocasionalmente pela calçada na Avenida Almirante Benjamin Sodré, no bairro de Boa Viagem. Aproximadamente 20 minutos depois, as duas passam correndo no mesmo lugar em sentido contrário, dessa vez, acompanhadas por dois homens suspeitos de integrarem a quadrilha.

Em registros da semana anterior a dupla também aparece em situação suspeita, no elevador de um prédio, também em Niterói, brincando no espelho. Momentos depois, as adolescentes aparecem com uma mala na portaria e contam com a ajuda de dois comparsas que se aproximam pelo lado de fora e conseguem abrir a porta. Apesar da tentativa do porteiro de parar o grupo, os quatro conseguiram fugir.

Responsável pelo caso, a 77ª DP (Icaraí) já identificou o grupo, supostamente composto pelas duas meninas, os dois homens que a ajudaram e um motorista. A suspeita da polícia é que o grupo já tenha voltado para São Paulo.