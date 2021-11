PM apreendeu uma arma de fogo e farta quantidade de drogas - Reprodução de vídeo

Publicado 07/11/2021 21:23 | Atualizado 07/11/2021 21:30

Rio - Um homem ficou ferido após atacar a tiros, junto com outros suspeitos, policiais do 12º BPM (Niterói) em um dos acessos à comunidade do Sem Terra, em Viçoso Jardim, Niterói, na Região Metropolitana do Rio, neste domingo. "Na ação, ao todo, dois criminosos foram presos e dois suspeitos encaminhados à delegacia", informou a corporação.

Ainda segundo a PM, a ocorrência também resultou na apreensão de uma arma de fogo e de farta quantidade de drogas.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).