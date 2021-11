Estado do Rio adere às campanhas da ONU para zerar emissão de poluentes até 2050 - DIVULGAÇÃO

Publicado 07/11/2021 17:59

Rio - O governo do estado assinou, neste domingo (7), a colaboração à campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) para reduzir as emissões de poluentes, na Conferência das Nações sobre as Mudanças Climáticas de 2021, na Cop26 em Glasgow, na Escócia.

O governo do estado foi representado pelo secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. O documento torna o Rio de Janeiro novamente membro da coalização climática Under2, e adere às campanhas Race to Zero e Race do Resilience, que junta governos e empresas para zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

"Essa assinatura marca o compromisso do Rio de Janeiro com a medidas de adaptação climática e também para a transição rumo a uma economia mais sustentável", afirmou Pampolha.



O Rio de Janeiro pretende fixar novas metas de adaptação a mudanças climáticas, restauração florestal e proteção à população mais vulnerável, que sofre mais com o impacto de eventos climáticos por viver em morros, encostas e áreas de inundação. Além disso, o governo afirma que pretende aumentar em 10% a cobertura florestal da Mata Atlâtnica nos próximos 30 anos.