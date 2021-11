O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) - Divulgação

Publicado 07/11/2021 16:57

Rio - Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam um homem em flagrante com 156 pinos de cocaína. O caso ocorreu na manhã deste domingo, 7, no bairro Anaia Pequeno, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A ocorrência foi apresentada na 73ª DP (Neves). Procurada por O DIA, a Polícia Civil não respondeu até a última atualização desta matéria.