Mulher foi presa no Galeão com 10kg de cocaína na mala. Destino era a cidade de Londres - DIVULGAÇÃO

Publicado 07/11/2021 12:30 | Atualizado 07/11/2021 12:38

Rio - Uma mulher que transportava 10 kg de cocaína no forro de sua mala foi presa em flagrante pela Polícia Federal no Aeroporto do Galeão. Ela tinha como destino final a cidade de Londres, na Inglaterra, em voo com conexão em Paris, na França. O caso aconteceu na noite de sábado (6).

A passageira, natural do Espírito Santo, foi surpreendida por policiais federais da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio. A mulher foi levada à Superintendência da Polícia Federal e responderá por tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar a até 15 anos de prisão.